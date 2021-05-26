Среда, 26 Мая 2021 12:45

АрмИнфо Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реальности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает МИД РА, Айвазян выразил убеждение, что это посягательство на территориальную целостность Армении является прямым следствием войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против народа Арцаха, его права на самоопределение и жизнь. По его словам, это является и следствием неадекватной международной и региональной реакции на действия Азербайджана, направленные на подрыв мира в регионе

"Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии, которые не исходят из интересов стран, заинтересованных в региональной стабильности. В этих условиях более чем важен диалог с нашими региональными партнерами", - сказал Айвазян.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.

Накануне, в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.