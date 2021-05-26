|Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
|Вопрос отмены выборов и введения военного положения не обсуждается - глава правящей фракции "Мой шаг"
|Зариф: Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности стран
|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
|Парламент Армении избрал членов ГКЗЭК и КРОУ
|Посол: Российско-армянские отношения безальтернативны
|Политик: Пашиняну не следует подписывать каких-либо документов до выборов
|Омбудсмен Армении рассказал об угрозах жителям приграничья в связи с незаконными действиями ВС Азербайджана
|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
|Президент Армении обсудил с послами России и Франции ситуацию на границах РА
|Президент Армении: Соответствующие структуры РА должны предпринять самые строгие меры против угрожающих территориальной целостности страны посягательств
|Шойгу провел переговоры с Арутюняном
|В Армении за сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат фракции "Мой шаг", на основании заявления которого ранее был обвинен гражданин за попытку наезда на велосипеде, решил не баллотироваться на выборах
|Депутат фракции "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International", Артак Манукян решил не баллотироваться на выборах
|Айвазян Зарифу: Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии
|Блок "Армения" опубликовал первую 20-ку кандидатов в депутаты по пропорциональному списку на предстоящих выборах
|Новые вагоны ЮКЖД производства Тверского вагоностроительного завода уже на пути в Армению
|Глава МИД РА встретился с послами стран - членов ОДКБ
|Ереван: Осуществление Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает право предпринять равнозначные шаги для защиты
|Семериков: Возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер
|МО Армении опровергает информацию о выстрелах на Сисианском участке армяно- азербайджанской границы
|Банк ВТБ (Армения) значительно улучшил индекс удовлетворенности (CSI) и показатель лояльности клиентов (NPS)
|Роберт Кочарян видит дорогу к достойному миру исключительно дипломатически
|Депутат от "Процветающей Армении" считает, что в вопросе демаркации границ Баку давит на Ереван
|Глава МИД встретился с представителями СЕ
|Рубен Варданян призвал армянство присоединиться к движению The Future Armenia
|Отмечен высокий уровень межгосударственных связей между Tуркменистаном и Pеспубликой Kазахстан
|Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части
|В Гегаркунике от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении
|Армен Саркисян: Ожидаем активной и адресной реакции международных партнёров на посягательства Азербайджана на территории Армении
|Американские конгрессмены требуют от Байдена прекратить военную помощь Азербайджану
|Роберт Кочарян предостерег власти от фальсификаций предстоящих парламентских выборов
|Главы МИД Австрии и Армении обсудили ситуацию, сложившуюся в результате вторжения ВС Азербайджана на территорию РА
|Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно- азербайджанской границе в результате провокации Азербайджана
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесено на 15 июня
|МИД Армении представил повестку визита Зарифа в Ереван
|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
|Затулин о провокации Азербайджана на армянских границах: Статус-кво должен быть восстановлен
|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
|СК Армении сообщил о самоубийстве военнослужащего-срочника
|Правительство Армении намерено обеспечить госслужащим и членам их семей возможность воспользоваться спортзалами и вести здоровый образ жизни
|Союзники Армении должны ясно дать понять, что для них неоспорима территориальная целостность РА - Обсуждения в парламенте
|Омбудсмен Армении предостерег общественно-политических деятелей страны от использования механических подходов по части границ РА
|Парламентское большинство не внесло в повестку сессии законопроект о содействии фермеров приграничных районов Армении
|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Читать больше
АрмИнфо Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реальности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Как сообщает МИД РА, Айвазян выразил убеждение, что это посягательство на территориальную целостность Армении является прямым следствием войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против народа Арцаха, его права на самоопределение и жизнь. По его словам, это является и следствием неадекватной международной и региональной реакции на действия Азербайджана, направленные на подрыв мира в регионе
"Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии, которые не исходят из интересов стран, заинтересованных в региональной стабильности. В этих условиях более чем важен диалог с нашими региональными партнерами", - сказал Айвазян.
Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.
Накануне, в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.
|Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
|Вопрос отмены выборов и введения военного положения не обсуждается - глава правящей фракции "Мой шаг"
|Зариф: Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности стран
|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
|Парламент Армении избрал членов ГКЗЭК и КРОУ
|Посол: Российско-армянские отношения безальтернативны
|Политик: Пашиняну не следует подписывать каких-либо документов до выборов
|Омбудсмен Армении рассказал об угрозах жителям приграничья в связи с незаконными действиями ВС Азербайджана
|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
|Президент Армении обсудил с послами России и Франции ситуацию на границах РА
|Президент Армении: Соответствующие структуры РА должны предпринять самые строгие меры против угрожающих территориальной целостности страны посягательств
|Шойгу провел переговоры с Арутюняном
|В Армении за сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат фракции "Мой шаг", на основании заявления которого ранее был обвинен гражданин за попытку наезда на велосипеде, решил не баллотироваться на выборах
|Депутат фракции "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International", Артак Манукян решил не баллотироваться на выборах
|Айвазян Зарифу: Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии
|Блок "Армения" опубликовал первую 20-ку кандидатов в депутаты по пропорциональному списку на предстоящих выборах
|Новые вагоны ЮКЖД производства Тверского вагоностроительного завода уже на пути в Армению
|Глава МИД РА встретился с послами стран - членов ОДКБ
|Ереван: Осуществление Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает право предпринять равнозначные шаги для защиты
|Семериков: Возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер
|МО Армении опровергает информацию о выстрелах на Сисианском участке армяно- азербайджанской границы
|Банк ВТБ (Армения) значительно улучшил индекс удовлетворенности (CSI) и показатель лояльности клиентов (NPS)
|Роберт Кочарян видит дорогу к достойному миру исключительно дипломатически
|Депутат от "Процветающей Армении" считает, что в вопросе демаркации границ Баку давит на Ереван
|Глава МИД встретился с представителями СЕ
|Рубен Варданян призвал армянство присоединиться к движению The Future Armenia
|Отмечен высокий уровень межгосударственных связей между Tуркменистаном и Pеспубликой Kазахстан
|Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части
|В Гегаркунике от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении
|Армен Саркисян: Ожидаем активной и адресной реакции международных партнёров на посягательства Азербайджана на территории Армении
|Американские конгрессмены требуют от Байдена прекратить военную помощь Азербайджану
|Роберт Кочарян предостерег власти от фальсификаций предстоящих парламентских выборов
|Главы МИД Австрии и Армении обсудили ситуацию, сложившуюся в результате вторжения ВС Азербайджана на территорию РА
|Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно- азербайджанской границе в результате провокации Азербайджана
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесено на 15 июня
|МИД Армении представил повестку визита Зарифа в Ереван
|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
|Затулин о провокации Азербайджана на армянских границах: Статус-кво должен быть восстановлен
|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
|СК Армении сообщил о самоубийстве военнослужащего-срочника
|Правительство Армении намерено обеспечить госслужащим и членам их семей возможность воспользоваться спортзалами и вести здоровый образ жизни
|Союзники Армении должны ясно дать понять, что для них неоспорима территориальная целостность РА - Обсуждения в парламенте
|Омбудсмен Армении предостерег общественно-политических деятелей страны от использования механических подходов по части границ РА
|Парламентское большинство не внесло в повестку сессии законопроект о содействии фермеров приграничных районов Армении
|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Читать больше
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности