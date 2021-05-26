Заметим также, что сегодня, 26 мая в 18.00 истекает срок представления в Центральную избирательную комиссию Армении документов для участия во внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня. Агитационная кампания стартует 7 июня и завершится 18 июня.

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