Вторник, 25 Мая 2021 23:41

АрмИнфо. 25 мая и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян принял послов государств-членов ОДКБ, аккредитованных в Армении: Сергея Копыркина (Россия), Александра Конюка (Беларусь) и Болата Иманбаева (Казахстан).

На встрече обсуждалось незаконное военное проникновение азербайджанских вооруженных сил в некоторые приграничные районы Армении с 12 мая, в результате которого 25 мая был смертельно ранен армянский военнослужащий.

Глава МИД Армении отметил, что, игнорируя призывы международного сообщества, Азербайджан не только не выводит свои вооруженные силы с территории Армении, но и прибегает к новым противоправным действиям против государства-члена ОДКБ.

Ара Айвазян заявил, что отсутствие адекватного реагирования на смертоносные действия ВС Азербайджана со стороны международного сообщества, в первую очередь, государств-членов ОДКБ, приведет к дальнейшей эскалации ситуации, что может иметь самые худшие последствия с точки зрения регионального развития событий, региональной безопасности и стабильности.