Вторник, 25 Мая 2021 23:29

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на гибель армянского военнослужащего контрактника от пули противника.

Так, в заявлении МИД РА, в частности, говорится: « 25 мая в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных подразделений на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий, младший сержант Геворк Хуршудян.

Строжайше осуждаем открытое военное посягательство Азербайджана в отношении суверенной территории Армении - государства-члена ООН, что является нарушением норм международного права.

Вопреки призывам международного сообщества, Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, еще больше обостряя ситуацию и подрывая региональную безопасность и стабильность. Осуществление Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает право Республике Армения предпринять необходимые и равнозначные шаги для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения.

Примечательно, что Азербайджан пытается скрыть свои незаконные военные действия на территории Армении путем распространения ложной информации. Армянская сторона готова к привлечению международного расследования для выяснения всех обстоятельств данного смертоносного инцидента».

Как ранее сообщало АрмИнфо, военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян погиб от пули противника в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области РА. МО РА сообщало, что противник 25 мая в районе 14:20 обстрелял армянские позиции в направлении Верин Шоржа. "В результате завязавшейся перестрелке смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения. МО Армении приносит свои соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в оборонном ведомстве, добавив, что ситуация на данный момент контролируемая, стрельбы нет.

В МО Азербайджана по традиции попытались переложить всю вину на армянскую сторону, при этом забыв, что они обстреляли армянских военных на суверенной территории РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.