Вторник, 25 Мая 2021 23:16

АрмИнфо. Возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер. Об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на выездном заседании Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, он дал оценку общей военно-политической ситуации, сложившейся в зоне ответственности ОДКБ и вокруг нее, а также проинформировал о противодействии вызовам и угрозам коллективной безопасности, состоянии и перспективах военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе.

Валерий Семериков отметил, что США и НАТО наращивают свои военные группировки и военную инфраструктуру на территориях восточно-европейских стран и Балтии в непосредственной близости от западных границ государств – членов ОДКБ. «При этом ими же осуществляется демонтаж международной системы контроля над вооружениями», - подчеркнул он.

Касаясь ситуации в Кавказском регионе коллективной безопасности, заместитель Генерального секретаря ОДКБ сказал, что после принятия 9 ноября 2020 года трехстороннего Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, обстановка там в целом стабилизировалась. «Укрепляют перспективу установления долгосрочного мира ввод российского миротворческого контингента и продолжающийся переговорный процесс», - сказал Валерий Семериков. Вместе с тем, он отметил, что возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, «в первую очередь, политико-дипломатического характера - и решения вопросов по демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном».

Участники заседания также заслушали доклад председателя постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна «О военно-политической обстановке в Кавказском регионе коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности», где он дал оценку ситуации в приграничных с Азербайджаном районах Сюникской области Армении и отметил недопустимость посягательств на территориальную целостность государства – члена ОДКБ.