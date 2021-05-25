Вторник, 25 Мая 2021 22:45

АрмИнфо.Информация о выстрелах, произведенных противником на Сисианском участке армяно-азербайджанской границы, в результате которых есть раненые с армянской стороны, не подтверждается, сообщили в министерстве обороны Армении.

"На этом участке границы инцидентов не зарегистрировано", - сообщили из оборонного ведомства.