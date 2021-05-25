Вторник, 25 Мая 2021 21:19

АрмИнфо. "Азербайджан - агрессор и террористическое государство, которое возвело армяноненавистничество в ранг государственной политики. Вопрос - мы согласны на делимитацию и демаркацию с подобным государством?"- поднял в ходе заседания парламента вопрос перед коллегами депутат от оппозиционной фракции "Процветающей Армения" Арман Абовян.

По словам депутата, получается, что Армения идет на определенные действия, поскольку - "иначе террористы террористического государства, вторгшиеся на суверенную территорию республики, не покинут ее территорию". "Если это так, как я представил, а я думаю, никто со мной не станет спорить, то как мы планируем начать какие-то дипломатические процессы с ними?", - вопрошал Абовян.

Вместе с тем, парламентарий призвал тех, кто говорит о наличии анклавов на территории Армении, лучше ознакомиться с картой. Как подчеркнул Абовян, как минимум, половина территории нынешнего Азербайджана - это захваченные ими армянские территории, а недавно Баку оккупировал 75% Арцаха.

Как считает депутат, Азербайджан никогда не скрывал свои планы по захвату всей Армении, а сегодня ряд армянских деятелей, своими высказываниями о наличии каких-то азербайджанских территорий в Армении, им еще и помогают в этом. "Призываю всех тех, кто у власти, очень серьезно относиться к своим публичным высказываниям - нет и не может быть на территории Армении неармянской земли", - заключил Арман Абовян.

Напомним, что накануне в беседе с журналистами депутат от правящего в Армении блока "Мой шаг" Ваге Галумян заявил, что по карте анклавы Бархударлу, Софулу, Хейримли, Воскепар в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. Тем временем, Азербайджан не является правопреемником АзССР и отсылки к "советским границам" неуместны и незаконны.