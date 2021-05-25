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АрмИнфо. "Азербайджан - агрессор и террористическое государство, которое возвело армяноненавистничество в ранг государственной политики. Вопрос - мы согласны на делимитацию и демаркацию с подобным государством?"- поднял в ходе заседания парламента вопрос перед коллегами депутат от оппозиционной фракции "Процветающей Армения" Арман Абовян.
По словам депутата, получается, что Армения идет на определенные действия, поскольку - "иначе террористы террористического государства, вторгшиеся на суверенную территорию республики, не покинут ее территорию". "Если это так, как я представил, а я думаю, никто со мной не станет спорить, то как мы планируем начать какие-то дипломатические процессы с ними?", - вопрошал Абовян.
Вместе с тем, парламентарий призвал тех, кто говорит о наличии анклавов на территории Армении, лучше ознакомиться с картой. Как подчеркнул Абовян, как минимум, половина территории нынешнего Азербайджана - это захваченные ими армянские территории, а недавно Баку оккупировал 75% Арцаха.
Как считает депутат, Азербайджан никогда не скрывал свои планы по захвату всей Армении, а сегодня ряд армянских деятелей, своими высказываниями о наличии каких-то азербайджанских территорий в Армении, им еще и помогают в этом. "Призываю всех тех, кто у власти, очень серьезно относиться к своим публичным высказываниям - нет и не может быть на территории Армении неармянской земли", - заключил Арман Абовян.
Напомним, что накануне в беседе с журналистами депутат от правящего в Армении блока "Мой шаг" Ваге Галумян заявил, что по карте анклавы Бархударлу, Софулу, Хейримли, Воскепар в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. Тем временем, Азербайджан не является правопреемником АзССР и отсылки к "советским границам" неуместны и незаконны.
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|Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части
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|Роберт Кочарян предостерег власти от фальсификаций предстоящих парламентских выборов
|Главы МИД Австрии и Армении обсудили ситуацию, сложившуюся в результате вторжения ВС Азербайджана на территорию РА
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|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесено на 15 июня
|МИД Армении представил повестку визита Зарифа в Ереван
|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
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|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
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|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
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|Союзники Армении должны ясно дать понять, что для них неоспорима территориальная целостность РА - Обсуждения в парламенте
|Омбудсмен Армении предостерег общественно-политических деятелей страны от использования механических подходов по части границ РА
|Парламентское большинство не внесло в повестку сессии законопроект о содействии фермеров приграничных районов Армении
|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
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|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
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|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
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|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
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|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
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