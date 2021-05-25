Вторник, 25 Мая 2021 21:15

АрмИнфо. И.о министра иностранных дел Ара Айвазян принял директора офиса генсекретаря Совета Европы Верену Тейлор и новоназначенного руководителя офиса Совета Европы в Армении Мартиной Шмидт.

Министр поздравил Мартину Шмидт с принятием на себя важной миссии главы Офиса Совета Европы в Республике Армения, выразив уверенность по поводу новых достижений в сотрудничестве офиса с соответствующими ведомствами РА.

Глава МИД РА коснулся ситуации в Арцахе после развязанной Азербайджаном войны. В этом контексте Ара Айвазян отметил, что Республика Армения сохраняет за Советом Европы важную роль в решении гуманитарных вопросов в Арцахе, включая вопросы депортации, защиты культурных и религиозных памятников от разрушения. Был поднят вопрос о захваченных Азербайджаном заложников, военнопленных и гражданских лиц.

Ара Айвазян обратил внимание собеседников на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа в Арцах представителей международных профильных организаций, в том числе структур Совета Европы, подчеркнув недопустимость препятствования их миссии со стороны Азербайджана. Исполняющий обязанности министра особо подчеркнул недопустимость невыполнения Баку промежуточных решений Европейского суда по правам человека в отношении армянских военнопленных.