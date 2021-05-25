Вторник, 25 Мая 2021 21:09

АрмИнфо. Известный российско-армянский предприниматель и филантроп Рубен Варданян призвал мировое армянство присоединиться к новому общественному движению The Future Armenia.

Выступая на фоне Армянского церковного комплекса в Москве, Варданян отметил, что 15 целей и направлений, которые сформулированы в рамках инициативы, являются ключевыми для определения будущего Армении и Армянского мира.

Врданян выразил убеждение, что будущее армянства только в руках армянства. <Я убежден, что только вместе мы можем сделать так, чтобы Армения была процветающей страной, а армянский мир был бы частью глобального мирового пространства и при этом сохранил бы свою самобытность и идентичность и помогал бы Армении быть процветающей, надежной и безопасной страной.

Напомним, что основными целями общественной инициативы являются попытка коллективного определения будущего Армении, гарантирование суверенитете посредством укрепления безопасности, историческая ответственность, связанная памятью о жертвах Геноцида и его предотвращения в мире, свободный статус Арцаха, достижение единства Армения-Диаспора через взаимность и доверие, сильная диаспора посредством укрепления диаспоральных институтов и структур, создание для Армении крепких союзов с помощью стратегического партнерства на региональном уровне и в глобальном масштабе, достижение экспоненциального роста посредством развития конкурентоспособной экономики, решение демографических проблем через репатриацию и квалифицированную иммиграцию, рост образовательного уровня, создание условий для расцвета науки, технологий и творчества, достижение уровня надлежащей системы управления, создания справедливого общество и уменьшение неравенства, сохранение наследия народа с опорой на уникальную идентичность и исторический опыт, Принятие решений на основе фактов: требуйте от руководства и общества принятия решений.

И последним пунктом программных целей является достижение механизма принятия решений на национальном уровне, в основе которых лежат факты, а не иллюзии.