Вторник, 25 Мая 2021 20:07

АрмИнфо. Сегодня, 25 мая, делегация во главе с и.о. министра экономики Армении Вааном Керобяном отбыла в Республику Казахстан для участия в 8-м заседании армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



В рамках визита и.о. министра запланированы встречи с вице-премьером Казахстана Романом Скляром, а также рабочая встреча с председателем правления казахстанской Национальной инвестиционной компании «КазахИнвест» Мейржаном Юсуповым.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2020 году увеличился на 96%, составив $16.3 млн. При этом объемы экспорта увеличилсь на 19,3% до $6.5 млн. драмов, импорта - в 3.4 раза до $9.8 млн.

В январе-феврале 2021 года объемы товарооборота также продемонстрровали рост, увеличившись на 55,6% до $2.1. млн. Экспорт возрос на 60,2% до $1.6 млн., при росте импорта на 43,9% до 567.8 тыс.