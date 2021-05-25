Вторник, 25 Мая 2021 18:44

АрмИнфо.Сегодня, 25 мая состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Р.О.Мередова с Заместителем Премьер-Министра, Министром иностранных дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди.

В ходе разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

При этом основной темой обсуждения была реализация поручений, данных Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по итогам телефонных разговоров глав государств, состоявшихся в апреле и мае текущего года.

Министры обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом Президента Республики Казахстан в Туркменистан во втором полугодии 2021 года.

Стороны детально рассмотрели ход подготовки к VI Каспийскому Саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане осенью нынешнего года.

Также министры с удовлетворением подчеркнули активизацию торгово-экономических связей между Туркменистаном и Республикой Казахстан, и договорились продолжать соответствующую работу для их дальнейшего укрепления.