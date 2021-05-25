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 Вторник, 25 Мая 2021 18:41
Марианна Мкртчян

Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части

Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части

АрмИнфо.Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части.

Так, согласно МО Армении, 25 мая около 13:00 военнослужащий срочной службы, рядовой Мгер Ованнисян (2001 г.р.) был найден в N-ой воинской части с огнестрельным смертельным ранением в области головы.

По факту ведется следствие . Минобороны Армении выражает соболезнования родным и близким погибшего. Отметим, что накануне во второй половине дня, военнослужащий-срочник 19-летний Мкртыч Ованнисян покончил жизнь самоубийством.


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