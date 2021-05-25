Вторник, 25 Мая 2021 18:41

АрмИнфо.Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части.

Так, согласно МО Армении, 25 мая около 13:00 военнослужащий срочной службы, рядовой Мгер Ованнисян (2001 г.р.) был найден в N-ой воинской части с огнестрельным смертельным ранением в области головы.

По факту ведется следствие . Минобороны Армении выражает соболезнования родным и близким погибшего. Отметим, что накануне во второй половине дня, военнослужащий-срочник 19-летний Мкртыч Ованнисян покончил жизнь самоубийством.