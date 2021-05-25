Вторник, 25 Мая 2021 18:40

АрмИнфо. Военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян погиб от пули противника в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Несколькими минутами ранее МО РА сообщало, что противник сегодня в районе 14:20 обстрелял армянские позиции в направлении Верин Шоржа. "В результате завязавшейся перестрелке смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения. МО Армении приносит свои соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в оборонном ведомстве, добавив, что ситуация на данный момент контролируемая, стрельбы нет.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.