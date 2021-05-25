Вторник, 25 Мая 2021 16:53

АрмИнфо. Президент Республики Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного посла Черногории в Республике Армения Драгицы Понорац (резиденция - Киев). Об этом сообщает пресс- служба президента РА.

Новоназначенный посол сказала, что между двумя странами существуют традиционно дружественные отношения и она, в свою очередь, приложит максимум усилий, чтобы ещё больше их укреплять и продвигать армяно-черногорскую повестку.

В свою очередь президент Республики передал свои приветствия коллеге из Черногории Мило Джукановичу, запланированный официальный визит которого в Армению был отложен по причине пандемии коронавируса. Армен Саркисян выразил надежду, что этот визит состоится в возможно ближайшее время.

Президент РА и посол Черногории обменялись мнениями относительно перспектив взаимодействия двух стран, отметив необходимость уточнения отраслей, представляющих взаимный интерес. В качестве приоритетных и обладающих большим потенциалом направлений были выделены туризм и высокие технологии.

Президент Армении сказал о стоящих перед нашей страной после войны вызовах, неотложных проблемах гуманитарного характера. В частности, он подчеркнул необходимость скорейшего возвращения всех незаконно лишённых свободы и удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц.

Президент также коснулся посягательств Азербайджана на границы и территориальную целостность Республики Армения, отметив, что Ереван ожидает более активной и адресной реакции международных партнёров и международного сообщества по этой проблеме.