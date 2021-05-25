Вторник, 25 Мая 2021 16:51

АрмИнфо. Американские конгрессмены направили в администрацию президента США Джо Байдену двухпартийное письмо, в котором требуют возобновить действие 907 поправки и прекратить военную помощь Азербайджану.

Так, согласно сообщению Армянского национального комитета Америки (ANCA), письмо было инициировано конгрессменом-республиканцем Дэвидом Валадао и было поддержано законодателями группы по вопросам Армении Конгресса США.

"Ни один доллар США не должен быть отправлен в вооруженные силы богатого нефтью Азербайджана - страны, которая этнически очищала Арцах, удерживает армян в плену и теперь оккупирует территорию Республики Армения", - сказал Валадао, добавив, что Байден должен немедленно отозвать свой отказ от 907 поправки.

По его словам, если он этого не сделает, Конгресс должен законодательно запретить любую помощь США, в том числе в обороной сфере режиму Алиева. Валадао убежден, что продолжение военной помощи США Баку, на фоне продолжающейся агрессии против Армении дает Алиеву зеленый свет на продолжении эскалации ситуации.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. Президент США Джо Байден также продлил отказ от действия этой поправки