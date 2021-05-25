Вторник, 25 Мая 2021 16:50

АрмИнфо. Второй президент Армении, глава предвыборного блока <Армения> Роберт Кочарян считает, что большинство предвыборных соцопросов, в которых действующая власть имеет значительный перевес, не отвечает реалиям дня.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции блока Кочарян отметил, что все эти опросы проводятся методом телефонных звонков, что собственно принято в международной практике, однако достоверность их с точки зрения ответов абонентов, трудно назвать объективной. <Когда сегодня из-за одного лайка, поставленного в соцсетях, человека можно выгнать с бюджетной работы, оказать давление на его близких и родственников, говорить об объективности ответов не приходится. Кроме того, по мнению Кочаряна, многие абоненты - до 15% - вообще отказываются отвечать о своих политических предпочтениях, что также говорит о наличии в стране целой массы потенциальных избирателей, недовольных политиков властей и опасающихся высказывать свою точку зрения.

Кочарян отметил так же наличие большой разницы в политических предпочтениях опрашиваемых между теми кто живет в столице, в регионах и в сельских общинах. По его мнению, все зависит от того, какие СМИ им доступны, как они влияют на умы в зависимости от места проживания и понимания ситуации. И в этом плане работа будет продолжаться.

Вместе с тем, второй президент не склонен считать, что у действующих властей нет определенного рейтинга среди населения: <Мы этого не говорим, но вместе с тем считаем, что 25- 30% мест в парламенте не дает возможность Пашиняну переизбраться на пост главы исполнительной власти и сформировать новое правительство. Если у тебя нет политических сил, готовых разделить с тобой власть, наладить с тобой сотрудничество, то этого невозможно достичь. Это факт. И на сегодняшний день я пока не вижу в списке тех, участвующих в выборах политических сил, которая бы согласились на сотрудничество с предателями>.

Таким образом, подчеркнул Кочарян, ситуация довольно ясна: эти 30% без наличия поддержки не в состоянии сформировать новое правительство. <Но мы сделаем все, чтобы на корню урезать эту возможность, стирать ее.

Кочарян также высказался очень жестко, отвечая на вопрос о возможности применения властью административного ресурса и, как следствие, поствыборных процессах. Он заметил, что безусловно станет генерирующей силой в том случае, если эти <наглые> меры поднимут в стране волну недовольных сфальсифицированными выборами и тогда, как он отметил, в стране начнутся непрогнозируемые процессы. Вместе с тем, он считает, что у власти нет в наличии таких ресурсов, что бы без руда сфальсифицировать итоги голосования.