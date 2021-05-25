Вторник, 25 Мая 2021 15:16

АрмИнфо.Ключевой темой телефонного разговора межу и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяном с коллегой из Австрии Александром Шаленбергом стала ситуация, сложившаяся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, Айвазян подробно представил последние процессы на местах, подтвердив принципиальную позицию

Армении, что ВС Азербайджана должны немедленно и безоговорочно покинуть суверенную территорию РА.

Стороны обоюдно подчеркнули необходимость сохранения региональной стабильности и безопасности. В этой связи была отмечена также необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта и решения насущных гуманитарных вопросов, возникших вследствие войны.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки, была подчеркнута взаимная приверженность активизации политического диалога, в том числе посредством контактов на разных уровнях.