Вторник, 25 Мая 2021 15:13

АрмИнфо. МИД Армении представил повестку визита министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Ереван.

Так, согласно МИД РА, Зариф прибудет в Ереван 26 мая. В рамках визита, запланированы его встречи с президентом РА Арменом Саркисяном, исполняющим обязанности премьер- министра РА Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном.

Отметим, что сегодня Зариф будет находиться в Азербайджане.