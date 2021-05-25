Вторник, 25 Мая 2021 14:34

АрмИнфо. Ключевой вопрос, лежащий в основе нагорно-карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен. Об этом 25 мая в ходе онлайн-пресс-конференции заявил депутат Государственной Думы России первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, добавив, что сейчас, более или менее, выполняется договоренность по прекращению боевых действий.

Он напомнил, что если раньше Ереван и Степанакерт исходили из того, что вопрос статуса должен будет решен в результате договоренностей с Азербайджаном, по которому часть районов будут переданы Баку взамен на признание самостоятельности и независимости Нагорного Карабаха. "То, теперь мы понимаем, что эти районы отданы Азербайджану в обмен на прекращение огня. Полагаю, что сегодня к вопросу статуса Арцаха очень сложно подходить в силу состояния Армении. Я считаю, что решение судьбы Нагорного Карабаха в духе требований, который выставляет Азербайджан - а именно территориальная целостность в границах даже не Азербайджана Азербайджанской ССР не уместно", - сказал он, при этом назвав поспешным в свое время признание Азербайджана в территориях АзССР, поскольку на момент распада СССР, Азербайджан уже не владел Нагорным Карабахом.

По его словам, в этой ситуации Азербайджану было бы правильно пойти на встречу по вопросу независимости Нагорного Карабаха, вместо продолжения конфликта и сеяния ненависти. Он констатировал, что в случае проведения референдума в Арцахе, как минимум ? населения Нагорного Карабаха высказались бы за независимость, что прекрасно понимал Азербайджан и поэтому выступал против мирного урегулирования конфликта. "Поэтому Азербайджан и решился на военный реванш. И им помогло то, что после бархатной революции в Армении, возникло определенное недоверие между РА и РФ. Вот этим Азербайджан и Турция воспользовались", - отметил депутат.

На уточнение, на его взгляд, готова ли сегодня Армении на диалог с Азербайджаном, Затулин выразил убеждение, что это палка о двух концах. "Это вопрос и к Армении, и к Азербайджану. Может быть даже больше к Азербайджану, поскольку Баку находится на волне эйфории успехами как военными так и дипломатическими. Иначе бы он не предпринимал тех действий на границе РА (вторжение на суверенную территорию - ред.) , а именно попыток добиться всякого рода односторонних преимуществ. Я не думаю, что Азербайджан прекратит эти попытки. Не думаю, что союзник Азербайджана в этом вопросе - Турция, не будет его на это вдохновлять, как вдохновляла на саму эту операцию (агрессии против Арцаха - ред.) и принимала прямое участие.

Что касается Армении, то любые серьезные переговоры возможны после прояснения внутриполитической ситуации, то есть после 20 июня", - подытожил Затулин.