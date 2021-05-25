|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с Арменией с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
|Затулин о провокации Азербайджана на армянских границах: Статус-кво должен быть восстановлен
|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
|СК Армении сообщил о самоубийстве военнослужащего-срочника
|Правительство Армении намерено обеспечить госслужащим и членам их семей возможность воспользоваться спортзалами и вести здоровый образ жизни
|Союзники Армении должны ясно дать понять, что для них неоспорима территориальная целостность РА - Обсуждения в парламенте
|Омбудсмен Армении предостерег общественно-политических деятелей страны от использования механических подходов по части границ РА
|Парламентское большинство не внесло в повестку сессии законопроект о содействии фермеров приграничных районов Армении
|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
|Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
|Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
|В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
АрмИнфо. Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 мая Арутюн Казанчян и Вагарашак Амирханян назначены заместителями руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам.
Об этом сообщает официальный сайт правительства Армении.
|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с Арменией с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
|Затулин о провокации Азербайджана на армянских границах: Статус-кво должен быть восстановлен
|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
|СК Армении сообщил о самоубийстве военнослужащего-срочника
|Правительство Армении намерено обеспечить госслужащим и членам их семей возможность воспользоваться спортзалами и вести здоровый образ жизни
|Союзники Армении должны ясно дать понять, что для них неоспорима территориальная целостность РА - Обсуждения в парламенте
|Омбудсмен Армении предостерег общественно-политических деятелей страны от использования механических подходов по части границ РА
|Парламентское большинство не внесло в повестку сессии законопроект о содействии фермеров приграничных районов Армении
|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
|Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
|Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
|В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности