Вторник, 25 Мая 2021 14:14

АрмИнфо.Российско-армянское военное сотрудничество было, есть и будет, и задано подписанными и ратифицированными двумя странами договорами. Об этом 25 мая в ходе онлайн-пресс-конференции заявил депутат Государственной Думы России первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

При этом он добавил, что, безусловно, военное сотрудничество между Арменией и Россией продолжит развиваться. "Но, я хотел бы сказать одну вещь, которая для кого-то окажется обидной, но опять же, никогда военное сотрудничество со страной, правительство которого не в состоянии или не умеет постоять за себя не приводит к положительному результату. Никакое оружие, даже самое современное само по себе не стреляет, и никакая помощь обороне страны не может быть эффективной, если нет согласия в самом армянском обществе, если существует ситуацию, которую сегодня мы наблюдаем внутри Армении", - сказал политик.

Отвечая на вопрос о циркулируемой информации о возможном присоединении РА к России, Затулин констатировал, что подобные мнения периодически озвучиваются со стороны представителей различных общественных слоев. "Высказываются радикальные точки зрения как из России, так и РА, что Нагонный Карабах и Армении должны укрыться от опасности в составе РФ. Это связанно конечно с теми выводами, которые люди сделали из произошедшего в прошлом году. Но, нужно трезво и здраво отнестись к этому, поскольку наряду с теми, кто этого хочет, есть и те, кто этого не хочет, надеется, что независимый путь Армении будет продолжен. Мы должны уважать мнение армянского народа и для того, чтобы серьезно воспринимать такие идеи, должен быть внутренний консенсус в самой РА", - сказал политики, добавив, что должна быть прояснена и расстановка политических сил, которая определится 20 июня.

На уточнение, насколько на его взгляд общество Армении настроено пророссийски, Затулин в частности сказал: "Данные опросов говорят, что подавляющее большинство - есть разные цифры, вплоть до 90% - считают важнейшим приоритетом армянской политики дружбу и отношения с РФ. Рассматривают Россию как гаранта мира и считают, как и раньше исторически это бывало, что в состоянии опасности Россия готова помочь и поддержать Армению".

При этом он выразил надежду, что Россия будет достойна того доверия, которое граждане Армении выражают подобными суждениями. Затулин также добавил, что во внутриполитическом плане, люди, которые выражают симпатию к России, придерживаются разных политических взглядов, и по-разному относятся к власти и оппозиции Армении.

Вместе с тем, по мнению российского депутата, несмотря на то, что и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян пользуется доверием определенной части населения РА, но все же его рейтинг после последней карабахской войны сильно пошатнулся и постоянно идет на спад. Депутат добавил, что сегодняшняя поддержка обществом Пашиняна не идет в сравнение с той, которая ему высказывалась в годы "бархатной революции". Затулин убежден, что сейчас ситуация совершенно иная, премьер теряет поддержку. "Чем это закончится я сейчас не хотел бы предвосхищать, но мне кажется, возможности премьера сохраниться в это роли минимальны", - сказал он.

На уточнение, кто из кандидатов был бы выгоден Западу, Затулин отметил, что складывается впечатление, что там не заинтересованы в приходе к власти в Армении сил с последовательным пророссийскими взглядами. "Также очевидно, что руководство Азербайджана тоже заинтересовано, чтобы действующий премьер, с которым легко работать, синоним - оказывать давление, руководить был бы более предпочтителен", - сказал он, напомнив, что Россия на официальном уровне воздерживается от вмешательства во внутренние дела Армении, поскольку этом может быть неправильно истолковано в армянском обществе.

По его словам, РФ, по-крайней мере на официальном уровне не собирается навязывать Армении свое мнение. Однако, продолжил Затулин, политические силы, армянская диаспора, естественно имеют свои предпочтения, и они не в пользу действующего премьера.