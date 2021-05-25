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 Вторник, 25 Мая 2021 12:55
Марианна Мкртчян

Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре

Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре

АрмИнфо.Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками затронул ряд актуальных вопросов внутриполитической повестки РА.

Так, отвечая на вопрос о кадровой политике, проводимой действующими властями РА в Вооруженных силах страны и назначении <некомпетентных людей> на важные должности, Кочарян констатировал, что вопрос в том, что лицо, совершающее эти действия, сам не понимает, что делает.

По убеждению второго президента выбор относительно назначения того иного лица делается не на основании профессиональных качеств и знания, а по принципу лояльности.

"Последние назначения просто обескураживают. Это либо связано с не владением вопросом, либо продолжением сознательного процесса разложения армии. А возможно оба фактора вместе. Если бы они думали о стране и боеспособности армии, то не делали подобных шагов и назначений", - отметил политик, при этом добавив, что самые опасные сокращения были до войны.

"Сократили кадрированные части, которые могли стать мобилизационным ресурсом и были в состоянии быстро превратиться в боеспособную часть. Все сократили! А во время войны, им негде было развернуть мобресурс, надо было создавать военную часть с нуля, которая сразу попадала на поле боя. Это также стало причиной такого количества потерь.  Надо понять, почему это было сделано - из-за отсутствия знаний или намеренного разложения армии?", - сказал Кочарян.

Второй президент РА также коснулся той пропаганды, которая ведется против него, и констатировал, что его убеждению, одним из основных тезисов, который будет использован против него во время избирательной кампании, это то, что мол с его приходом увеличится вероятность возобновления боевых действий.

"Самыми мирными годами в Армении были 1998-2008. Хотя прогнозы были иные. В 1998 году народ пытались убедить, что в случае моего избрания президентом, будет война.  Произошло с точностью наоборот. В этом регионе залог мира обусловлен, в первую очередь, весовой категорией страны, в том, как она воспринимается, насколько боеспособна ее армия, ее отношения с союзниками", - отметил он, добавив, что в случае правильной политики военное посягательство на страну становится невозможным.

"Эта война, это позорное поражение произошли потому, что были нарушены фундаментальные основы этой системы. Делались глупости, который позволили нашему противнику задуматься о том, что настал момент, когда можно решить вопрос войной", - сказал Кочарян.

Второй президент РА коснулся и подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления, и подчеркнул, что все плохое в этом документе, что смогло с нами произойти, уже случилось.

"Это не тот случай, когда большая часть уже произошла. В будущем может представиться еще что-то, что дополнительно навредит Армении. Этот документ не изменится, потому что им мы сдали Карвачар, Лачин и все территории. Но мы предотвратим появление документов, создающих дополнительные проблемы. Это однозначно. Кто хочет, чтобы мы постоянно оказывались в ситуации, в которой находятся сейчас Сюник и Гегаркуник, пусть голосуют за действующую политическую команду. И несколько лет вы гарантировано получите нынешнюю ситуацию", - убежден политик.

Кочарян отметил, что подписанный документ не соглашение, а акт о капитуляции и заверил, что его команда в состоянии получить максимум из создавшейся ситуации для Армении и Арцаха. "Эти люди неспособны на это. Подписанный документ не соглашение, а акт о капитуляции. Просто российская сторона, пожалев нас, не стала называть его своими словами. Но это факт, это была капитуляция", - сказал Кочарян.

ВЕНДЕТА И ПРАВОСУДИЕ

Второй президент коснулся и возможной вендетты после прихода к власти и констатировал, что нужно, прежде всего, различать вендетту от правосудия. "Вендетта - это просто расправа в отношении людей, которые навредили тебе или твоей команде.  Вендетта и правосудие абсолютно разные вещи. Я считают, что вендетты быть не должно.  Мы не должны застревать в прошлом, как эти власти", - сказал.

При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает, что если имело место преступление против интересов страны, нужно сказать: ничего, что 5000 человек погибли. "Все должно делаться не так, как в последние три года, а в рамках закона. Они занимают вендеттой, потому что все уголовные дела, даже против глав сел, имеют политической подтекст. Есть много фактов, которые я не раскрываю, чтобы не создавать проблем для людей.  Все эти дела в основном для торга", - сказал Кочарян, еще раз подчеркнув, это не означает, что если имело место преступление против интересов страны, его надо предать забвение и не давать правовой или политической оценки, иначе они станут политической силой, покрывающей преступления.

ОБЕЩАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛАСТЕЙ

Армянский политик также коснулся деятельности нынешних властей и подчеркнул, что они не выполнили ни одного своего обещания. "Нулевой результат. В рядах этой власти нет людей, которые пользуются авторитетом у себя дома, во дворе или улице. Люди, которые смирились со статусом рюкзака, должны убедить наших граждан, что наша страна в надежных руках? Не думаю, что у них есть перспективы", - сказал он.

В этом контексте он еще раз коснулся катастрофических последствий 44-дневной войны, и отметил, что эта война не должна была так закончиться. "Это мое глубокое убеждение, и за это люди должны нести ответственность. Что осложняет нашу работу? У этих людей нет ничего святого. У них нет проблем с совестью, ложью, сознанием, патриотизмом.  Эти люди не сопоставимы с какой-либо ролью во властной структуре. Тем не менее, у нас еще есть часть общественности, я считаю их заблудшими, которая все еще верит им, и самым сложным будет попытаться убедить их, вернуть на правильный путь. Будет трудно, так как люди в свое время с воодушевлением участвовали в процессах 2018 года, и сегодня не могут, не хотят принять то, что все это привело к катастрофическим для страны последствиям. Мы должны помочь таким людям выбрать правильный путь, а именно патриотизм, Республику Армении, и ее интересы", - сказал Кочарян.

ЧЕРНЫЙ ПИАР

Вместе с тем, второй президент РА обратил внимание на то, что долгие годы против него осуществлялся <черный пиар>. "Не хочу сейчас конкретизировать, но людей всегда беспокоило, что я могу вернуться, хотя у меня не было подобной цели. Более 10 лет я не проявлял политическую активность. Но эта обеспокоенность у людей была, и с большим старанием пытались сформировать образ чудовища, представить, что я во всем виноват.  Теперь мы должны попытаться представить правду. В то время я сделал 1-2 заявления, и увидел, что каждый раз на меня пытаются повесить что-то новое. Я решил, что не позволю им формировать мою повестку. Чтобы не говорили, буду жить собственной повесткой и программой,  и не готов позволить какой-либо политической силе или личности, страдающей фобиями, диктовать мне повестку, чтобы я каждый раз ее комментировал, тем более, что там нечего комментировать", - сказал он.

При этом Кочарян отметил, что в стране серьезный кризис управления, поскольку у руля власти оказались люди, не имеющие представления об управлении большой системой. Он заверил, что с приходом его команды, будет система, работающая как часы.

В заключение он также коснулся реформирования системы образования и подчеркнул, что нужно исключить давление из политических соображений на систему образования, ректоров или директоров. 


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