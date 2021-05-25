Вторник, 25 Мая 2021 12:41

АрмИнфо. Правительство Армении расширяет перечень услуг, предоставляемых госслужащим в рамках соцпакета. Соответствующую инициативу представил парламентариям замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон "Об оплате лиц, занимающих госдолжности и госслужащих".

По словам Саркисяна, законопроект в том числе направлен на повышение привлекательности работы в госсистеме. Замминистра пояснил, что бенефициарами инициативы не являются заместители министров, министры, вице-спикеры и премьер- министр республики, а также члены их семей, о чем писали ряд СМИ.

Напомним, что 1 апреля правительство РА внесло изменения в закон "Об оплате труда госслужащих и лиц, занимающих госдолжности". Как говорилось в справке-обосновании к документу, средства соцпакета в размере 72 тыс драмов, помимо действующих направлений - приобретение минимального пакета медуслуг по страхованию здоровья бенефициара и члена его семьи, оплату отдыха в Армении и в Арцахе, погашение ежемесячной платы по ипотечному кредиту и платы за обучение, будут также покрывать расходы за пользование услугами спортивно­оздоровительных и спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных организаций, а также погашение студенческих кредитов по государственной субсидии "в целях физической закалки и здорового образа жизни".