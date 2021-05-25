Вторник, 25 Мая 2021 12:40

АрмИнфо. Последние заявления высшего руководства МИД РФ - хорошая возможность понять, кто друг и кто враг Армении, заявил независимый депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян 25 мая на заседании парламента.

Депутат правящей парламентской фракции "Мой шаг" Микаэл Золян, в свою очередь, отметил, что есть определенное и вполне обоснованное беспокойство в связи с позицией стратегического союзника Армении - РФ и Организации Договора коллективной безопасности, членом которого является Армения. По его словам, союзники Армении должны ясно дать понять, что территориальная целостность Армении неоспорима. "Есть вполне обоснованные ожидания в связи с тем, чтобы РФ и ОДКБ более чётко выразили свою позицию",- заявил он.

Представитель фракции "Просвещенная Армения" Арман Абовян в ответ подчеркнул, что нагнетание антироссийских настроений не отвечает целям стабилизации ситуации и ни к чему хорошему не приведет.

В затянувшейся полемике поставила точку глава парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, призвав занять более сбалансированную позицию. "Мы еще дождемся реакции наших союзников", - заверила она.

Накануне, замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос, может ли, к примеру, Узбекистан вернуться в ОДКБ в интервью "Известиям" заявил, что двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "АиФ" на уточнение удалось ли России сохранить теплые отношения с Арменией, несмотря на неблагоприятный для нее исход вооруженного конфликта в Карабахе, заверил, что российско-армянские отношения проверены временем. По его словам, отношения между Россией и Арменией не ограничиваются нагорно-карабахской проблематикой.