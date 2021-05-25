Вторник, 25 Мая 2021 12:02

АрмИнфо.Некоторые официальные лица и общественные деятели в последние дни делают очень опасные заявления о границах Республики Армения, используя механические подходы, ссылаясь только на некоторые карты или просто используя слова "демаркация" и "граница". С таким заявлением выступил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Предупреждаю этих чиновников и общественных деятелей - Ваши механические высказывания прямо противоречат правам и законным интересам всего населения Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья. Эти безответственные заявления притупляют бдительность нашего народа, ставят под угрозу права наших детей и мирное будущее в долгосрочной перспективе", - сказал Омбудсмен РА.

Вместе с тем он констатировал, что правильное разграничение - важная гарантия прав человека, но нельзя относиться к вопросам делимитации руководствуясь механическими подходами.

Омбудсмен еще раз подчеркнул, что разграничение имеет прямое влияние на права людей, проживающих в наших приграничных селах и городах (собственность, право заниматься земледелием и скотоводством, достойно, безопасно и мирно жить и т.д.).

"Не стоит забывать, что на высшем уровне власти Азербайджана считают Армению и армянский народ, граждан РА врагами, а армянофобия поощряется на государственном уровне. Не стоит забывать, что азербайджанские военные всего несколько месяцев назад пытали и обезглавливали наших соотечественников, и за это они не только не привлекались к ответственности, но и поощрялись.

Не стоит забывать о нарушениях прав человека азербайджанскими военными в Сюнике и Гегаркунике после прекращения вооруженных нападений, а также о том, что азербайджанские власти до сих пор отказываются вернуть наших пленных, удерживаемых с грубыми нарушениями международных гарантий прав человека", - отметил Татоян.

Омбудсмен выразил убеждение, что нужно делать прямо противоположное - разграничение нужно осуществлять только после создания зоны безопасности или, как минимум, параллельно с этим.

"Еще раз особо подчеркиваю, что в нынешних условиях только делимитация Азербайджаном без зоны безопасности не только не обеспечит права граждан РА и, в частности, приграничных жителей РА, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности, не обеспечит мира в регионе", - резюмировал он.

Отметим, что в последние дни провластные чиновники в своих выступлениях стали использовать такие формулировки "анклавы", "не наши территории", т прочие высказывания подобного характера.