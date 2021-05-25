Вторник, 25 Мая 2021 12:01

АрмИнфо.Депутаты Национального собрания 7-го созыва 25 мая отказались включить в повестку дня сессии законопроект, гарантирующий полную реализацию сельскохозяйственной продукции, выращенной на посевных площадях приграничных районов.

Как отметила соавтор поправок к закону "О социальном содействии приграничных общин" и закону РА "о закупках" независимый депутат Тагуи Товмасян, фермеры приграничных районов остро нуждаются в государственной поддержке в вопросах реализации выращенной ими продукции. В том числе из-за проблем реализации, как указала она, ссылаясь на данные Статкомитета, посевные площади в 2020 году сократились до 227 700 га, против 353 400 га в 2016 году. Независимый депутат Софья Овсепян добавила, что данное содействие имеет важное значение также в контексте мер, направленных против опустошения приграничных населенных пунктов республики.

Профильный комитет не согласился с доводами Товмасян. Так, председатель постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы, депутат от правящего блока "Мой шаг" Ваге Галумян заявил, что инициаторы законодательного проекта в ходе обсуждений не смогли дать исчерпывающие ответы на заданные в комиссии вопросы. В частности, как указал Галумян, в системе госуправления в настоящее время, в отличие от экономики Советских времен, нет структуры, способной заняться этим вопросом. И, поскольку нет подобной структуры, которая может посчитать во что обойдется данная инициатива, Ваге Галумян призвал фермеров ограничиться программами содействия, инициируемыми министерством экономики, а коллегам по цеху

- отказать во включении законопроекта в повестку заседания парламента. Представитель комиссии по экономическим вопросам Цовинар Варданян, в свою очередь, призвала не спекулировать понятиями "война", "приграничные общины", заявив, что авторы проекта не смогли обосновать, что бенефициаром инициативы являются исключительно местные жители. В результате, инициатива была отклонена.