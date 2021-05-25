Вторник, 25 Мая 2021 11:19

АрмИнфо. Независимый депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян считает, что отклик ОДКБ и РФ на призыв Армении о помощи уже показал их неспособность оказать действенное содействие РА, в связи с чем Республике Армения следует направить свой взор в сторону США, Франции, Канады, Индии и ИРИ, которые на высшем уровне заверили о своей готовности помочь в разрешении проблемы с Азербайджаном.

Об этом Бабаджанян заявил 25 мая в ходе 6-го заседания парламента 7-го созыва.

Депутат напомнил, что помимо того, что Армения официально начала консультации с ОДКБ в связи с пересечением азербайджанскими войсками государственной границы Республики Армения в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей, и.о. премьер-министра Никол Пашинян также обратился к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. При этом, как ОДКБ, так и РФ, по его словам, ограничились лишь заверениями о готовности оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, что не являлось предметом Договора с РФ о взаимной помощи и обращения армянской стороны. Таким образом, как считает Бабаджанян, союзники Армении ненадлежащим образом выполняют свои союзнические обязательства. В связи с этим он призвал дать соответствующую оценку заявлениям высшего руководства США, Канады, Франции, Индии и ИРИ о готовности помочь.

Спикер парламента Арарат Мирзоян, в свою очередь, заверил, что парламентская дипломатия действует весьма активно. Так, в ходе его недавней встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным состоялось достаточно искреннее и конструктивное обсуждение. "Не думаю, что союзники Армении не выполняют или не будут выполнять свои союзнические обязательства. К примеру, у ОДКБ еще имеются механизмы, продолжаются разговоры также с РФ. Так что думаю, надо сохранять оптимизм",- заявил он, подчеркнув, что "такие сложные вопросы не всегда решаются молниеносно".