Вторник, 25 Мая 2021 10:44

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего срочной службы.

Так, согласно МО РА, 24 мая в районе 17:40 часов, по предварительным данным, в результате выстрела, совершенного вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием, погиб военнослужащий срочной службы Мкртич Ованнесович Ованнисян (2002 г.р - Ширакский военкомат). Ведется следствие.

Отметим, что подобный инцидент также с летальным исходом произошел 4 мая текущего года. В рамках уголовного дела был задержан сослуживец погибшего солдата-срочника.

Стоит также заметит, что в конце прошлой неделе, военнослужащий срочной службы пропал в горах Вардениса Гегаркуникской области.