Вторник, 25 Мая 2021 10:43

АрмИнфо. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонную разговор с секретарем Совета министров обороны ОДКБ, министром обороны Таджикистана, генерал-полковником Шерали Мирзо.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Вагаршак Арутюнян представил Шерали Мирзо ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Собеседники обсудили возможные пути решения проблемы.

Главы оборонных ведомств двух стран также коснулись ряда вопросов, связанных с углублением армяно-таджикского сотрудничества в оборонной сфере.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.