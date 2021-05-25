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АрмИнфо. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонную разговор с секретарем Совета министров обороны ОДКБ, министром обороны Таджикистана, генерал-полковником Шерали Мирзо.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, Вагаршак Арутюнян представил Шерали Мирзо ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Собеседники обсудили возможные пути решения проблемы.
Главы оборонных ведомств двух стран также коснулись ряда вопросов, связанных с углублением армяно-таджикского сотрудничества в оборонной сфере.
Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.
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|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с Арменией с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
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|Депутат HС Армении упрекнул РФ в ненадлежащем выполнении своих союзнических обязательств
|МИД Армении строго осудил действия властей Азербайджана в отношении армянских военнопленных
|В Минобороны Армении сообщили о гибели еще одного военнослужащего-срочника
|Главы МО Армении и Таджикистана обсудили возможные пути решения проблемы, сложившейся на армяно-азербайджанской границе
|Зась: ОДКБ предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы на границах Армении
|Байден Алиеву: Как сопредседатель МГ ОБСЕ США остаются приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
|Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
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|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
|Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
|В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
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