Вторник, 25 Мая 2021 10:42

АрмИнфо. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем представил, ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской провокации на армяно- азербайджанской границе и процессы последних дней.

Как сообщает пресс-служба МО, Вагаршак Арутюнян еще раз подчеркнул абсолютную недопустимость посягательства на суверенные территории Республики Армения и отметил, что в вопросе разрешения проблемы важна также активная роль ОДКБ.

Станислав Зась заверил, что в ОДКБ внимательно следят процессами вокруг сложившейся ситуации, и что структура предпринимает необходимые шаги для мирного решения проблемы.