Понедельник, 24 Мая 2021 18:00

АрмИнфо.Сегодня, 24 мая 2021 года в режиме видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации (ЕАПО) Сауле Тлевлесовой.

В ходе встречи стороны высоко оценили уровень сотрудничества между Туркменистаном и Евразийской патентной организацией. Подчёркнуто, что Туркменистан является одним из активных участников ЕАПО и первым государством, присоединившимся к ее ключевому документу - Евразийской патентной Конвенции.

Туркменской стороной озвучены ключевые действия страны на национальном уровне, включая активную имплементацию Программы развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2021-2025 годы, нацеленной в том числе на совершенствование законодательной базы по охране объектов интеллектуальной собственности и её гармонизации с международным законодательством.

В целях реализации данной Программы в стране создана Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности. Туркменистан продолжает интегрироваться в международную патентную систему в сфере промышленной собственности и присоединился к ряду договоров, учреждающих основные международные классификации.

Стороны рассмотрели возможности расширения практического сотрудничества с ЕАПО, в том числе в сфере повышения квалификации национальных кадров, а также по правовым вопросам, касающимся охраны интеллектуальной собственности.