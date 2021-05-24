Понедельник, 24 Мая 2021 17:46

АрмИнфо.Экономическая активность в Арцахе за 2020 год упала на 23,2% из-за войны и ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил госминистр-министр финансов Республики Арцах Григори Мартиросян представляя основные социально-экономические показатели республики за отчетный период. 24 мая в Национальном Собрании Республики Арцах был представлен годовой отчет об исполнении государственного бюджета.

Согласно информации пресс-службы законодательного органа, по словам Мартиросяна спад был зафиксирован по всем направлениям - ВВП в реальном выражении в условиях 2%-го дефлятора снизился на 22,4% и составил 270,9 млрд драмов (против 342,5млрд драмов в 2019 году). Инфляция была на уровне 0,8%.

В частности, "упали" отрасли материального производства - промышленность на 9,2п.п., торговля и услуги зафиксировали спад на 6,4 п.п., строительство на 2,4 п.п., а сельское хозяйство на 2,1п.п. Так, объём промпродукции составил 103,2млрд драмов, зафиксировав спад на 36,3%, строительство сократилось на 22,2% - до 50,3млрд драмов, сельское хозяйство - на 21,7% - до 56,5млрд драмов, вместо 70,6мрд драмов за 2019 год. ВВП в расчете на душу населения составил 1млн

820.1тыс драмов или 3,722.0 американских долларов, вместо 2млн

307.6тыс драмов или 4,803.0 долларов США за 2019 год.

Средняя номинальная заработная плата составила 188,960 драмов (против 175,522 драмов в 2019 году), сократившись на 7,7%.

Внешнеторговый оборот сократился на 36,3% - составив 417,8 млн долларов США. Объём импортируемых товаров составил 280,8 млн долларов США, зафиксировав 24,7%-й спад, экспорт упал на 51,6% - до 137 млн долларов США.

Собственные доходы госказны составили 49млрд 498.7млн драмов или 86,9% от программного показателя, против 56млрд 937.1 млн драмов за 2019 год. Налоговые сборы госбюджета при запланированном показателе 55 млрд 969.9 млн драмов составили 47 млрд 781.1 млн драмов (85,4%). Соотношение налоги к ВВП составило 17,6%. Более 78% налоговых доходов госказны были обеспечены за счет крупных налогоплательщиков. Бюджетное содействие - бюджетный кредит от Республики Армения составил 75 млрд 124.0 млн драмов. Избыток госбюджета в размере 2 млрд 064.9 млн драмов в основном был направлен на погашение привлеченных заемных средств.

Фактические расходы госказны Арцаха составили 122 млрд 557.9 млн драмов или 89.7% программного показателя. Ассигнования на сферы экономики составили 18,1 млрд драмов, на 31% сократившись по сравнению с2019 годом. Так, на сельское хозяйство было направлено 5 млрд 437.3 млн драмов, против запланированных 6 млрд 218.9 млн., на программы МСП было выделено 4 млрд 150.0 млн драмов. Сфера энергетики получила из бюджета 3 млрд 964.6 млн драмов, против 2,7 млрд драмов за 2019 год. Капитальные расходы выполнены на 95,5% и составили 24 млрд 077.4 млн драмов. По сравнению с 2019 годом капрасходы выросли на 3,4% - до 22,2% общих расходов госказны. Сфера соцобеспечения вместо запланированных 26 млрд 119.8 млн драмов получила 23 млрд

762.9 млн драмов. Ассигнования на сферу образования фактически составили 14 млрд 287.4 млн драмов против программного показателя на уровне 16 млрд 266.2 драмов, или 11,7% общих расходов госказны. На сферу здравоохранения было выделено 6 млрд 583.9 млн драмов против запланированных 7 млрд 811.7 млн драмов (5,4% от общих расходов), а сферы культуры и молодежи получили 2 млрд 846.3 млн драмов, вместо предусмотренных госбюджетом 3 млрд 070.8 млн драмов.