Понедельник, 24 Мая 2021 17:45

АрмИнфо. И.о. министра территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и находящаяся в Ереване с рабочим визитом делегация во главе с министром дорог и городского развития Ирана Мохаммадом Эслами, на встрече 24 мая обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в автомобильно-транспортной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Министерства, стороны обсудили вопросы, связанные со строительством межгосударственных автомобильных дорог вдоль армяно-иранской границы, активизацией транзитных перевозок Армения-Иран, регулированием и упрощением процедур перевозки грузов.

Папикян выразил уверенность, что визит Эслами в Армению придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-иранского сотрудничества в сфере транспортного сообщения. При этом он представил приоритеты Правительства Армении, направленные на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры страны. В этом ключе он указал на особую важность строительства автомагистрали "Север-Юг" и возможности, предоставляемые последней, для увеличения торгово-экономического оборота между портами Персидского залива и Черного моря.

В свою очередь иранский министр подтвердил готовность иранской стороны к реализации взаимовыгодных инициатив по углублению экономических связей, в частности, в реализации проекта международного транспорта коридора "Персидский залив - Черное море". Эслами рассказал об интересе иранской стороны в расширении автомобильного и железнодорожного сообщения с Арменией, и участию в строительстве южных участков дороги "Север-Юг". В этом контексте стороны обменялись мнениями о возможностях расширения участия иранских компаний в программах по улучшению инфраструктуры в Армении.

Папикян сообщил собеседнику детали проектирования и начала строительства участка дороги Сисиан-Каджаран и Каджаран-Агарак проекта "Север-Юг". Указав на обеспечение высоких стандартов качества строительства, министр сказал, что привлечение государственных средств в программу создаст хорошие предпосылки для представительства иностранных, в том числе иранских строительных компаний.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с упрощением и регулированием процедур при перевозке транзитных грузов.

Иранская сторона была проинформирована о том, что Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении в настоящее время инициировало пакет законодательных изменений, который предусматривает пересмотр ставок сборов, взимаемых за иранские транзитные грузы через территорию Армении и критерии их расчета, в результате чего ставки для иранских грузовых перевозчиков будут снижены в несколько раз.

Собеседники также коснулись взаимодействия в рамках армяно-иранской межправительственной комиссии.

Напомним, что 14 апреля 2015 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и правительство Армении подписали соглашение об инвестиционном кредите Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $150 млн для финансирования проекта строительства южного участка автодорожного коридора "Север-Юг" (Транш-4). Первоначальные сроки реализации проекта задержались и в соглашение были внесены изменения, как по срокам реализации проекта, так и по условиям погашения кредита.

Отметим, что проект "Север-Юг" позволит сократить расстояние от иранской границы до грузинской границы с 556 до 490 километров.

Дорога существенно облегчит выход к Черному морю не только для Армении, но и для Ирана. Проект изначально финансируется на кредитные средства, предоставляемые Азиатским банком развития. Соответствующее соглашение с АБР о предоставлении полумиллиарда долларов было подписано правительством Армении в сентябре 2009 года. Впоследствии к проекту подключился и ЕФСР, согласившийся предоставить $150 млн.

Предусматривалось, что строительство автомагистрали будет завершено сперва в 2016 году, затем в 2019 году, однако на сегодняшний день выполнена лишь часть работ и сроки реализации проекта были вновь отодвинуты на 5-10 лет. В целом проект по разным оценкам оценивается в $2 млрд, хотя изначально планировалось направить на его реализацию всего $980 млн.

Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.

В прошлом году реализация проекта была временно приостановлена в связи с пандемией коронавируса.