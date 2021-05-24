Понедельник, 24 Мая 2021 17:42

АрмИнфо.По экспертным оценкам, количество выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году снизилось на 2,4 миллиарда тонн - около 7% по сравнению с 2019 годом. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Earth System Science Data.

При этом выбросы СО 2 в абсолютном выражении были в несколько раз выше показателей выбросов 2009, 1981 и 1992 годов, вызванных экономическими кризисами. «Мы можем стабилизировать климат Земли, если будем стремиться сохранить уровень глобальных выбросов близко к нулю».

В общем объеме выбросов наибольшая доля приходится на промышленность, транспорт, энергетику. Например, по некоторым данным, при сжигании одной тонны метана для производства энергии или отопления, в атмосферу выделяется 28 тонн CO 2 .

Хотя мы, возможно, не сможем повлиять на принятие отраслевых решений, тем не менее мы можем взять на себя личную ответственность, отдавая предпочтение электромобилям, метро, ​​велосипедам, и тем самым внести свой вклад в энергосбережение.

Снижение потребления электроэнергии может быть очень эффективным способом предотвращения изменений климата и глобального потепления. Более того, у нас есть возможность сократить расход энергии, не покидая зону комфорта.

Итак:

- При покупке компьютерной техники отдавайте предпочтение ноутбукам. Они потребляют 20-50 Вт электроэнергии, в то время как стационарный компьютер расходует примерно- 60-200 Вт. Это связано с тем, что питание ноутбуков происходит от аккумулятора/зарядного устройства, тогда как компьютер всегда должен быть подключен к сети.

-Удалите старые электронные письма. Большинство из них - спам, на который во всем мире потребляется 33 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Имейте в виду, что при выработке такого количества энергии в атмосферу выделяется 20 миллионов тонн углекислого газа.

- При ремонте дома используйте энергоэффективные теплоизоляционные строительные материалы, устанавливайте двери и окна европейского стандарта, покупайте светодиодные лампы и энергосберегающую технику. Помните, что холодильник A +++ с самым высоким уровнем энергосбережения потребляет менее 22 Вт энергии в час, а холодильник самого низкого класса G потребляет более 150 Вт / час.

- Используйте возобновляемые источники энергии, установите солнечные батареи.

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