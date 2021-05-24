Понедельник, 24 Мая 2021 17:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе; жилые дома 16/1 на улице Нансена, 13, 15 на улице Лвовяна, здание отделения Полиции, здания школ N76, 134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 6/1, 6/2 на улице Тотовенца, 29/4, 29/5, 70/1, 70/2 на улице Молдовакан, жилой дом 7 на улице Еритасардакан во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 собственные дома на улицах Манушяна, О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Гоголя, Эминеского и собственные дома на пр. Мясникяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 4, 5, 6 в кв. “Аэрация”, жилые дома 296, 302 на пр. Аршакуняца, проспект Аршакуняца и собственные дома на улице Ширака, собственные дома на улицах Норагавита 1, 9, 13, собственные дома на 4-ом и 5-ом переулках 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33 на улице Алабяна,

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; ООО “Сарнаран”, квартал ‘Дпроц”, квартал “Гомер”, “П/Каян-2’, ООО “СВС Арго” Г/п, Дж/к Гетамеча, станция “Г-Телеком” в общине Мргашен; насосная станция Нор Артамета, ООО “Консарк”, “Юком”; квартал “Нор” в селе Нор Артамет, квартал “Нор” в селе Мргашен, ООО “Роял Глас Груп”, квартал ‘Черемушка, ООО “Егоян”, “В.Тадевосян”, “В.Саакян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 квартал “Оренгой” полностью, коммунальное хозяйство, ООО “Легнист”, “Змрухте Лагуна”, ‘Цоваорор”, “Мер Шин”, ‘Спитак ап”, “Тигран ев Ваге”, “Ерек аруйцнер”, “Гога Дент”, “Норалусин”, гражд. “В.Снхчян”, “С.Микаелян”, “А.Погосян”, “Ш.Асатрян”, “Р.Айрапетян”, Парусная база, “Аэронавигация”, “Севани ЧШШ”, комбинат ‘Дзук”, завод “Дзук”, “Дзкнапаштпан”, зона отдыха “Лаванда сити”, газозаправочная станция “Етер”, ООО ‘Севани ЭЦШ”, ГНКО “Бужгуйк’, старое здание больницы, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к зоне отдыха озера Севан, в городе Севан;

в Араратской области:

10:00-15:00 село Суренаван;

10:00-16:00 компании “ВЕОН Армения”, ‘Г-Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Армения Ти-Ви” в городе Веди; села Сисаван, Нор Уги, Гиневет, поселок “Веду Гину горцаран”;

10:30-16:00 частично село Азатаван;

11:00-15:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

13:00-16:00 частично село Овташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-16:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Чива;

в Тавушской области:

10:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Мец Сариар, Лернут в Ахурянском регионе; кварталы ‘Социалакан'' и “Нор” в городе Маралик, больница Маралика, база “Сино-Гидро”, хлопкопрядильная фабрика, газозаправочные станции “Ани Маралик” и “Мож” в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-16:00 улица Маштоца в городе Горис;

11:00-17:00 село Балак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.