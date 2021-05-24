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АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении Сергеем Копыркиным (Россия), Джонатаном Лакотом (Франция) и Линн Трейси (США).
Как сообщает пресс-служба МИД РА, участники встречи коснулись широкого контекста нагорно-карабахского конфликта и вопросов региональной безопасности и мира.
Ключевой темой встречи была ситуация, сложившаяся в приграничных районах РА в связи с проникновением Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения. Айвазян рассказал о текущей ситуации, подтвердив готовность Армении решить вопрос политико-дипломатическим путем.
При этом и.о. министра счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Республики Армения, подчеркнув, что Вооруженные силы Азербайджана должны незамедлительно и безоговорочно покинуть территорию РА во избежание дальнейшей эскалации ситуации.
Собеседники обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации.
Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении
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|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
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|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
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|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
|Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
|АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
|Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
|В СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
|Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
|Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
|Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
|Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
|FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
|Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
|Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
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