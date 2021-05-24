Понедельник, 24 Мая 2021 16:47

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении Сергеем Копыркиным (Россия), Джонатаном Лакотом (Франция) и Линн Трейси (США).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, участники встречи коснулись широкого контекста нагорно-карабахского конфликта и вопросов региональной безопасности и мира.

Ключевой темой встречи была ситуация, сложившаяся в приграничных районах РА в связи с проникновением Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения. Айвазян рассказал о текущей ситуации, подтвердив готовность Армении решить вопрос политико-дипломатическим путем.

При этом и.о. министра счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Республики Армения, подчеркнув, что Вооруженные силы Азербайджана должны незамедлительно и безоговорочно покинуть территорию РА во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Собеседники обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении