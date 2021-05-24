Понедельник, 24 Мая 2021 16:36

АрмИнфо.Омбудсмены Армении и Арцаха Арман Татоян и Гегам Степанян 21 мая 2021 года приняли докладчика Комиссии по вопросам миграции, беженцев и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пола Гавана и руководителя секретариата Комиссии ПАСЕ по миграции Марка Невиля

Согласно информации Офиса армянского Омбудсмена, Татоян придал важное значение визиту спецдокладчика в приграничные территории Сюникской и Гегаркуникской областей для составления полного и объективного доклада. Степанян, в свою очередь, отметил необходимость посещения Арцаха в целях обеспечение защиты прав местных жителей

Защитники прав человека представили военные преступления азербайджанских ВС, совершенные за период с ноября по декабрь 2020 года. "В международные структуры был направлен анализ около 300 видеоматериалов и фотографий, свидетельствующий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц, уничтожении объектов культурно-исторического наследия и применения запрещенных видов вооружений", - говорится в сообщении.

Татоян и Степанян подчеркнули, что высшее руководство Азербайджана продолжают политику ксенофобии и армяно-ненавистничества, в качестве свидетельства указав на открытие, так называемого "парк-выставки", посвященный войне в сентябре-ноябре 2020 года. Было отмечено, что этнический мотив данных преступлений, а также то, что они поощряются властями Азербайджана, подтверждено рядом решений ЕСПЧ.

Армянские Омбудсмены отметили срочность возвращения армянских военнопленных, удерживаемых Баку. Было подчеркнуто, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс.

Арман Татоян коснулся ситуации на границах в Сюнике и Гегаркунике, заявив о грубом нарушении прав жителей приграничных районов из-за вторжения азербайджанских военных 12 мая на суверенную территорию РА. По его словам, доказательства, добытые в ходе его изучений, подтверждают необходимость создания зоны безопасности для обеспечения прав местных жителей.

Гегам Степанян обратил внимание докладчика ПАСЕ на гуманитарную ситуацию в Арцахе после того, как 120 общин в результате войны перешли од контроль Азербайджана. По его словам, более 38 тыс человек было являются вынужденными переселенцами, в том числе 11 тыс детей, а 25 тыс человек на сегодня проживают вне Арцаха.

По завершении встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.