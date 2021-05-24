Понедельник, 24 Мая 2021 16:30

АрмИнфо..Китай искренне надеется, что Ереван и Баку разрешат существующие противоречия и разногласия путем диалога. Об этом в ходе брифинга 24 мая заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь, на просьбу прокомментировать напряженность между Арменией и Азербайджаном.

"И Азербайджан, и Армения являются дружественными партнерами Китая по сотрудничеству. Китай искренне надеется, что обе стороны разрешат свои противоречия и разногласия путем диалога и консультаций, и будут вместе работать над поддержанием регионального мира и стабильности, а также мирной жизни людей", - подчеркнул он.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении