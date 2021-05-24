Понедельник, 24 Мая 2021 15:09

АрмИнфо. Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются нагорно-карабахской проблематикой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "АиФ".

Так, на уточнение удалось ли России сохранить теплые отношения с Арменией, несмотря на неблагоприятный для нее исход вооруженного конфликта в Карабахе, Лавров заверил, что российско-армянские отношения проверены временем.

"У меня нет сомнений, что они продолжат развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. Наша страна всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу", - сказал главный дипломат России.

По его словам, свидетельством этого стали посреднические усилия России, лично президента Путина, благодаря которым удалось добиться прекращения военного противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 г., запустить процесс нормализации обстановки в регионе.

При этом он считает, что сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в целом успешно реализуются.

" Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Российское содействие получает высокую оценку со стороны армянских друзей.

Важно также понимать, что отношения между Россией и Арменией не ограничиваются нагорно-карабахской проблематикой. У нас налажен беспрецедентно активный и доверительный политический диалог на высшем и других уровнях. Только в этом году наши руководители встречались два раза, провели множество телефонных разговоров. В начале мая состоялся мой визит в Ереван. Осуществляются межпарламентские обмены", - сказал глава МИД России.

Вместе с тем он констатировал, что в интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин "Спутник V". "Прорабатываем вопрос о дальнейшем содействии. Успешно развиваем связи в торговле и экономике, чему способствуют регулярные встречи сопредседателей российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о противоречиях между Россией и Турцией, в том числе и на карабахском треке, глава МИД РФ, напомнил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

"Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения.

Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов", - подытожил Лавров.