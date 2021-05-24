Понедельник, 24 Мая 2021 14:40

АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян принял докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Пола Гавана, секретаря комиссии ПАСЕ по миграции Марка Нигила.

Как сообщает перс-служба ОНКС РА, подчеркнув, что армянский народ переживает один из самых сложных этапов своей истории, Хзмалян поблагодарил ПАСЕ за поддержку в послевоенный период. В частности, замминистра указал на важность принятой в ПАСЕ последней резолюции по Армении и Арцаху, в которой, помимо нарушений прав человека, отдельно поднимался вопрос защиты армянских историко-культурных памятников на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

При этом Хзмалян проинформировал делегатов ПАСЕ, что в результате войны, развязанной 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана против Арцаха, более 2000 армянских памятников истории и культуры, а также 10 музеев (8 государственных и 2 частных) с около 20 000 экспонатов перешли под азербайджанский контроль. При этом памятники культуры подвергались обстрелам на протяжении всего периода боевых действий.

Армянский чиновник выразил озабоченность по поводу угрозы армянскому историческому и культурному наследию на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, учитывая многолетнюю антиармянскую политику, проводимую этой страной - целенаправленное уничтожение армянского наследия.

Замминистра заявил, что Азербайджан создает искусственные препятствия для проведения мониторинговых визитов для оценки текущего состояния армянского исторического и культурного наследия на оккупированных территориях, в том числе и предложения авторитетных международных организаций.

"Самым показательным случаем стал отказ от мониторинговой миссии ЮНЕСКО. Проблема усугубляется тем, что Азербайджан не является членом Международного совета по памятникам (ИКОМОС), что делает невозможным сотрудничество в профессиональной сфере", - сказал он, добавив, что уничтожение армянского историко- культурного наследия несет угрозу и общеевропейскому культурному наследию.

Хзмалян отметил, что армянская сторона рассчитывает на активную поддержку европейских партнеров в сохранении армянского историко-культурного наследия и констатировал, что размещенные в Интернете видео и фотографии доказывают, что в Азербайджане продолжается государственная политика уничтожения армянской идентичности. По его словам об этом свидетельствуют, в том числе и так называемые восстановительные работы, учиненные над куполом церкви Св. Казанчецоц в Шуши и попытки представить монастырь Дадиванк как неармянской.

Европейские делегаты отметили, что готовится отчет о последствиях войны, который будет представлен парламентариям всех 47 стран-участниц ПАСЕ на ее сентябрьской сессии. Пол Гаван посетит Азербайджан для подготовки отчета. Он выразил обеспокоенность тем, что у него не было возможности посетить Арцах.