Понедельник, 24 Мая 2021 14:37

АрмИнфо. По положению на 23 мая в Армении 26 562 человек получили прививки от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба армянского Минздрава.

Ведомство напоминает, что вакцинация проводится ежедневно в организациях по защите первичного здоровья и на бесплатной основе. В выходные дни установлено дежурство с 10:00 до 16:00. Для прохождения вакцинации можно обратиться и зарегистрироваться в любой поликлинике.

Помимо этого действуют мобильные пункты вакцинации - в ряде районов Еревана, а также в Гюмри, Ванадзоре и Дилижане.

Сделать прививку от COVID-19 могут также иностранные граждане, опять же - на бесплатной основе.

Согласно источнику, сделать прививку вакциной от AstraZeneca и CoronaVac могут граждане старше 18 лет. Вакцина Спутник V предназначена для граждан из группы риска - медработников, людей, страдающих хроническими заболеваниями, постояльцев и сотрудников центров социальной опеки.

Вместе с тем, согласно информации ереванской администрации, отныне в поликлиниках Еревана доступна также китайская вакцина от коронавируса Sinovac.