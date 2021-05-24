Понедельник, 24 Мая 2021 13:33

АрмИнфо.Партии, входящие в блок "Честь имею", после третьей Арцахской войны всегда исключали какое-либо сотрудничество в своей политической деятельности с капитулянтами, спровоцировавшие заговорщическую войну и вызвавшими национальную катастрофу двух армянских государств, а также с карманными силами и лицами, служащими им. Об этом говорится в заявлении блока "Честь имею".

При этом в заявлении отмечается, что как во время, так и после войны они стали виновниками и соучастниками позорных поражений, огромных потерь и антинациональных сделок.

"После выборов и речи не может о каком-либо сотрудничестве с такими силами. Они должны быть отстранены от власти, и с помощью созданных следственных механизмов должен быть раскрыт заговор о лишении родины и ответственные привлечены к правосудию.

После 20 июня у капитулянтов будет только один способ сотрудничать с правоохранительной системой - раскрыть все беззакония, предательства и преступления, совершенные за последние три года. Мы ожидаем того же подхода от всех политиков и сил с честью", - говорится в заявлении Блока