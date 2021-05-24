Понедельник, 24 Мая 2021 12:59

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян заявил, что в поражении Азербайджану виноват не только Никол Пашинян, но и его предшественники, провозгласившие политику "не пяди земли".

Так, согласно заявлению первого президента, опубликованном на сайте iLur.am, большинство оппозиционных сил выдвигают в основном тезис о том, что Никол Пашинян единственный виновник поражения в последней арцахской войне и только он ответственен за это. Левон Тер-Петросян ссылается на заявление "Движение во имя спасения Родины" от 3 декабря 2020 года, в котором говорилось о том, что Пашинян и его администрация привели Армению к капитуляции.

Как считает экс-президент, можно было согласиться с оценкой, если бы это не было "половиной истины, а силы, подписавшие заявление признали, что Никол Пашинян является их креатурой, их детищем". По его словам, начиная с 1997 года, все партии Армении, за исключением Армянского общенационального движения (возглавлял первый президент. ред.) срывали все возможности решить карабахскую проблему на самых благоприятных для Армении условиях и на основе взаимных уступок, взяв на вооружение политику по сохранению статус-кво в Карабахе. В итоге, по его словам, довели страну до той катастрофы, в которой сегодня обвиняют только Пашиняна. Данная политическая линия, как отметил Тер-Петросян, в дальнейшем была возвышена в ранг государственной, что и привело страну к катастрофе, и в чем сегодня они обвиняют Пашиняна.

Как считает экс-президент, свою долю ответственности имеет также элита нации и диаспора - все те силы, которые возвели "в ранг религии" позицию "не пяди земли", предъявления требований (Геноцида армян.ред.) и "Айдата". "Образно говоря, перечисленные силы, с завершающей ролью Пашиняна, блистательным образом осуществили две "заповеди" Вазгена Саркисяна", - подчеркнул Тер-Петросян, пояснив, что они касались того, что "земли завоеванные кровью, не сдают бумагой", и "придем к взаимным уступкам, когда будем вынуждены это сделать".

Вместе с тем, первый президент отметил, что Вазген Саркисян, все же, хоть и поздно, но осознал свою ошибку и попытался исправить ее с помощью альянса, сформированного с Кареном Демирчяном. Но трагические события 27 октября 1999 года, по его словам, не дали завершить этот процесс.

"Что касается армянского народа, от имени которого сегодня выступают все эти силы, а в случае неприятия обвиняют его в невежестве и безразличии, то нужно раз и навсегда понять - народ не имеет никакой вины в выпавшей на нашу долю катастрофе. Более того, именно этот народ является непосредственным и единственным носителем последствий этой катастрофы", - отметил Тер-Петросян. Он призывает склонить голову перед народом, который пошел на колоссальные жертвы по имя освобождения Арцаха. Помимо этого, как считает экс-президент, вопреки несправедливой критике со стороны власти и политических кругов, в поражении не виновата также армянская армия. "В результате преступной политики властей армия была вынуждена вступать в схватку с противником, кратно превосходящим ее по количеству личного состава и современных вооружений. И армия до конца выполнила свой долг перед родиной", - заявил он. В свете сказанного, Тер-Петросян уверен, что Армения, проиграла не Азербайджану, а самой себе - из-за недоразвитости политической мысли. При этом, по его словам, проблема в том, что как в Армении, так и в Диаспоре продолжают преобладать необоснованные надежды на поддержку извне, несерьезные призывы к мести в отношении Азербайджана и Турции. В ходе предвыборной кампании, как считает Тер-Петросян, эта тенденция будет лишь усиливаться, что "означает новые потери и новые разочарования для армянского народа".