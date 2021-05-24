Понедельник, 24 Мая 2021 12:45

АрмИнфо.В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными - Мкртчян Людвиком Мкртычевичем, 1969 года рождения, и Хосровян Алешем Арамаисовичем.

Так, Бакинская прокуратура на учиненном постановочном суде обвиняет армянских военнопленных в "терроризме", якобы они во время первой карабахской войны пытали азербайджанских пленных. При этом, в качестве потерпевших по делу привлечены 12 азербайджанцев.

Согласно азербайджанским СМИ, Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы (Варанда) военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

Заметим, что согласно 8 пункту трехстороннего заявлению от 9 ноября 2020 года, Армения и Азербайджан обязуются вернуть всех задержанных в ходе конфликта лиц. Таким образом, продолжая удерживать вышеуказанных армянских военных и устроив над ними суд, Азербайджан грубо попирает взятые обязательства в рамках трехстороннего заявления.