Arminfo.info




 Понедельник, 24 Мая 2021 12:45
Марианна Мкртчян

В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными

В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными

АрмИнфо.В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными - Мкртчян Людвиком Мкртычевичем, 1969 года рождения, и Хосровян Алешем Арамаисовичем.

Так, Бакинская прокуратура на учиненном постановочном суде обвиняет армянских военнопленных в "терроризме", якобы они во время первой карабахской войны пытали азербайджанских пленных.  При этом, в качестве потерпевших по делу привлечены 12 азербайджанцев.

Согласно азербайджанским СМИ, Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы (Варанда) военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

Заметим, что согласно 8 пункту трехстороннего заявлению от 9 ноября 2020 года, Армения и Азербайджан обязуются вернуть всех задержанных в ходе конфликта лиц.  Таким образом, продолжая удерживать вышеуказанных армянских военных и устроив над ними суд, Азербайджан грубо попирает взятые обязательства в рамках трехстороннего заявления. 


Лента новостей
Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организациейТуркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
Энергосбережение.  Боремся против загрязнения воздухаЭнергосбережение.  Боремся против загрязнения воздуха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию АрменииАра Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничестваОмбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалогаПекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикойЛавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извнеЭксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от АзербайджанаЗамминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человекВ Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
Блок Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного заводаТеплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-ПетросянАрмения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленнымиВ Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и АрмениюМохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
В Армении коронавирус идет на спадВ Армении коронавирус идет на спад
ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащихГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РАЭдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе АзербайджанаРуденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий АзербайджанаИ.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленныхТегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного составаЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансоньеВ день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в АрменииMPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира ПутинаMPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих странАлиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратниковРоберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человекОт коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - ОмбудсменДрака между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с АзербайджаномНа заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении АзербайджанаГлава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕЗамглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммыЭкспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗовАрмения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села ХознаварГенпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборахАНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
В СК Армении представили детали аварии с участием БТР МинобороныВ СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
Лавров: Россия Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
Азербайджанские военные примут участие в учениях в ТурцииАзербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере АфрикиЕреван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военныхМО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границНикол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской областиВоенные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
Песков назвал Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областейFAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в АрменииФранция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО АрцахаГенпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регионЗахарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
Прогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль РоссииПрогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль России
Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народПрогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народ
Состоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов АшхабадаСостоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада
За сутки в Армении подтвердилось 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 484 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 484 человека
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народПрогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народ
Иранист: Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
Политик: Отдать контроль над Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
Дипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном КавказеДипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном Кавказе
Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и МосквыПрогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности