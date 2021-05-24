Понедельник, 24 Мая 2021 11:48

АрмИнфо. Партия "Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах.

Так, на состоявшемся 23 мая внеочередном съезде партии, Эдмон Марукян был переизбран ее главой. Кроме того, в ходе съезда партия обнародовала лозунг, с которым пойдет на предстоящие внеочередные парламентские выборы, запланированные на 20 июня. "Просвещенная Армения" идет на выборы с лозунгом "Есть альтернатива, голосуй!".

В ходе заседания партия также поделилась своим видением дальнейших действий по выводу страны из внутриполитического кризиса, в частности она предлагает изменить Конституцию, расширить полномочия президента и парламента республики, снизить подоходный налог, повысить социальные гарантии военнослужащих, создать новую армяно-российскую воинскую часть в Сюникской области.