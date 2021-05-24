Понедельник, 24 Мая 2021 11:47

АрмИнфо. Партия председателя Союза армян России "Наш дом - Армения" Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс" Тиграна Уриханяна. Об этом накануне в ходе пресс-конференции сообщил сам глава САР, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян, добавив, что они также ведут переговоры с несколькими другими партиями и неправительственными организациями.

При этом он констатировал, что Армения сейчас переживает системный кризис, и в этой связи призвал здоровые политические силы объединиться для совместного участия в предстоящих внеочередных выборах.

Отметив, что Армения оказалась в этом кризисе из-за действий ее руководителей - начиная с первого президента Левона Тер-Петросяна и заканчивая нынешней властью, Абрамян призвал объединиться и вместе составить дорожную карту по выведению страны из этой ситуации.

"Отсутствие внешней политики государства стало результатом правления всех властей Армении. Россия - наш стратегический союзник, наш главный партнер, и мы будем развивать сотрудничество с ней, однако, у нас должны быть взаимовыгодные отношения с разными странами, большими и малыми", - сказал Абрамян, добавив, что не претендует на какую-либо должность