|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
|Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
|Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
|В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
|Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
|АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
|Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
|В СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
|Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
|Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
|Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
|Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
|FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
|Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
|Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
|Прогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль России
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Состоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада
|За сутки в Армении подтвердилось 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 484 человека
|Читать больше
АрмИнфо. Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных.
Так, посольство Армении в Иране накануне распространило информацию иранского сайта Parstoday.com, которое опубликовало заявление посольства Ирана в Ереване в связи с муссируемыми в армянских СМИ сообщениями о том, что в Иране удерживается около 160 армянских военнослужащих.
В заявлении, в частности, отмечается: "Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения".
Информацию опровергает и МО Армении. В ответ на многочисленные запросы СМИ Министерство обороны заявило, что оборонное ведомство не располагает информацией о нахождении в Иране хотя бы одного армянского военнослужащего.
Согласно ведомству, несколько месяцев назад министерство обороны Армении провело переговоры со своими иранскими коллегами, в результате которых слухи о возможном нахождении армянских военнослужащих в Иране не подтвердились. Об этом отмечается в сообщении Минобороны Армении.
Напомним, что ряд армянских СМИ растиражировали информацию о том, что 160 армянских солдат пересекли армяно-иранскую границу во время 44-дневной Арцахской войны.
Примечательно, что после появления в СМИ этой информации оппозиционный депутат Наира Зограбян также сообщила, что уже долгое время работает по этому вопросу, и пытается выяснить достоверность этой информации, поскольку получает множество обращений от родителей, пропавших без вести, однако пока тщетно. Она также раскритиковала Минобороны Армении за бездействие в этом вопросе.
|Туркменистан развивает сотрудничество с Eвразийской патентной организацией
|В Арцахе реальный ВВП в 2020 году снизился на 22,4%
|Армения и Иран обсуждают перспективы расширения сотрудничества в рамках проектов "Север-Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Энергосбережение. Боремся против загрязнения воздуха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ара Айвазян на встрече с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана и политики армяно-ненавистничества
|Пекин: Надеемся, Ереван и Баку разрешат противоречия и разногласия путем диалога
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией не ограничиваются карабахской проблематикой
|Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
|Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
|Замминистра ОНКС рассказал представителям ПАСЕ об угрозе армянскому историко- культурному наследию, исходящей от Азербайджана
|В Армении вакцины от COVID-19 получили почти 27 тыс. человек
|Блок "Честь имею" исключил какое-либо сотрудничество с силами, поддерживающими действующую власть
|Теплый столичный вечер, посвященный новому произведению мастеров Ереванского коньячного завода
|Армения проиграла при Пашиняне: Но виноват не только он - Левон Tер-Петросян
|В Баку сегодня начинается постановочный суд над двумя армянскими военнопленными
|Мохаммад Джавад Зариф едет в Азербайджан и Армению
|В Армении коронавирус идет на спад
|ГСЧС Арцаха возобновила поиски тел, погибших во время карабахской войны военнослужащих
|Эдвард Асрян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА
|"Просвещенная Армения" определилась с лозунгом на предстоящих выборах
|Руденко: Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана
|Партия Ара Абрамян примет участие в выборах с партией "Альянс"
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудил ситуацию, сложившуюся в армянских регионах из-за провокационных действий Азербайджана
|Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных
|ЮКЖД рассматривает возможность увеличения количества курсирующего между Ереваном и Гюмри подвижного состава
|В день рождения Шарля Азнавура в Степанакерте установлен бюст шансонье
|MPG: 47% опрошенных считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении
|MPG: Более трети опрошенных указали, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина
|Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
|Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
|АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
|Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
|В СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
|Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
|Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
|Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
|Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
|FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
|Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
|Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
|Прогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль России
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Состоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада
|За сутки в Армении подтвердилось 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 484 человека
|Читать больше
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|Дипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном Кавказе
|Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности