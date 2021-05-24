Понедельник, 24 Мая 2021 11:46

АрмИнфо. Тегеран опровергает наличие у иранской стороны армянских военнопленных.

Так, посольство Армении в Иране накануне распространило информацию иранского сайта Parstoday.com, которое опубликовало заявление посольства Ирана в Ереване в связи с муссируемыми в армянских СМИ сообщениями о том, что в Иране удерживается около 160 армянских военнослужащих.

В заявлении, в частности, отмечается: "Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения".

Информацию опровергает и МО Армении. В ответ на многочисленные запросы СМИ Министерство обороны заявило, что оборонное ведомство не располагает информацией о нахождении в Иране хотя бы одного армянского военнослужащего.

Согласно ведомству, несколько месяцев назад министерство обороны Армении провело переговоры со своими иранскими коллегами, в результате которых слухи о возможном нахождении армянских военнослужащих в Иране не подтвердились. Об этом отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Напомним, что ряд армянских СМИ растиражировали информацию о том, что 160 армянских солдат пересекли армяно-иранскую границу во время 44-дневной Арцахской войны.

Примечательно, что после появления в СМИ этой информации оппозиционный депутат Наира Зограбян также сообщила, что уже долгое время работает по этому вопросу, и пытается выяснить достоверность этой информации, поскольку получает множество обращений от родителей, пропавших без вести, однако пока тщетно. Она также раскритиковала Минобороны Армении за бездействие в этом вопросе.