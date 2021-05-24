Понедельник, 24 Мая 2021 11:44

АрмИнфо. В связи с резким увеличением пассажиропотока на направлении Ереван-Гюмри-Ереван в выходные дни компания <Южно-Кавказская железная дорога> рассматривает возможность увеличения количества подвижного состава, курсирующего между двумя крупными городами страны.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, в частности, в минувшие выходные из Еревана было зафиксировано существенное увеличение пассажиропотока в направлении Гюмри.

Электропоезда не смогли вместить всех желающих уехать, в связи с чем <Южно- Кавказская железная дорога> приносит извинения за причиненные неудобства. В связи с этим компания рассматривает возможности увеличения в выходные дни числа вагонов электропоездов маршрута Ереван-Гюмри-Ереван.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.