Суббота, 22 Мая 2021 18:13

АрмИнфо. 47% респондентов считает однозначной необходимостью проведение внеочередных парламентских выборов в сложившихся условиях, 17,9% считают, что выборы “скорее необходимы”, “скорее всего – нет” ответили 8,7%, 22,3% - “однозначно - нет”, а 4,1% затруднился с ответом.

Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group – эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) опубликовала результаты опроса за 18.05.2021-21.05.2021 года вокруг предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Специалисты MPG поинтересовались у респондентов, возможно ли проведение справедливых и транспарентных выборов при нынешней власти. 30,8% заявили – “однозначно – да”, 14,3% - “скорее всего – да”, 17,2% - “скорее всего – нет”, 33%, как оказалось, однозначно не верят в эту возможность и только 4,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство граждан все же намерены принять участие в грядущих в июне этого года парламентских выборах. В частности, 55,7% опрошенных отметили, что однозначно пойдут голосовать, 18,3% - “скорее да”, 10,8% - “скорее нет”, 13,9% - “однозначно нет”, и 1,2% - затруднились с ответом. Как отметил Навасардян, если показатель сохранится на этом уровне, то он превысит явку на прошлых парламентских выборах.

Если бы выборы проводились в это воскресенье, 24,8% респондентов отдали бы свои голоса за предвыборный блок “Мой шаг”, 14,3% - за блок “Айастан”, возглавляемый Робертом Кочаряном, 4,1% - за партию “Процветающая Армения” (ППА), за блок “Честь имею” – 3,1%, партию “Анрапетутюн” – 2,5%, 2% - за “Лусавор Айастан”, за блок “Ширинян-Бабаджанян” высказались 1,6%, “Айоц Айреник”, - 1,2%, , за Армянский национальный конгресс – 1,1%, 0,6% - за “Сасна Црер”, 0,5% - за партию 5165. Вместе с тем, 0,4% - поддержали бы политическую инициативу “Национально-демократический полюс”, “Справедливая Армения”, партия “Альянс” и “Решение гражданина”, 0,1% - Коммунистическую партию Армении, 1,2% опрошенных представили другие варианты. НА вопрос отказались ответить 13,3% опрошенных, затруднились с ответом 14,6%. При этом 13,4% респондентов не готовы отдать голоса за представленных кандидатов.

На вопрос каким способом граждане пожелали ознакомиться с программами политических деятелей, были следующие ответы: телевидение предпочли бы 41,7%, Фейсбук – 20,8%, электронные СМИ – 19,3%, за дворовые встречи высказались 7,3%, за страницу партии в Фейсбуке – 5,7%, с помощью буклетов – 5,1%, за внешнюю рекламу – 3%, печатные СМИ – 2,0%, веб страницу партии – 2,1%, радио – 2%,бильборды – 0,6%, иное – 18%, затруднились с ответом - 6,8% опрошенных.

Вместе с тем, как оказалось 47% респондентов принимали личное участие в движении, которое привело к революции в апреле-мае 2018 года, а 53% отметили, что не принимали участие.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 по 27 апреля этого года, объем выборки составил 800, ошибка выборки +/- 3,5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.