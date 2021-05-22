Суббота, 22 Мая 2021 12:56

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор, предусматривающий территориальную целостность обеих стран.

"Азербайджан готов работать с Арменией над мирным договором. Надеемся, что ясности в этом вопросе станет больше после выборов в Армении. Мирный договор предусматривает признание территориальной целостности обеих стран, и мы к этому готовы", - сообщил Алиев в Twitter.

Отметим, что 20 мая, в то время, когда и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил о подлинности появившегося в сети проекта нового трехстороннего заявления, согласно которому, в частности, предусматривается создание совместной Комиссии по вопросам делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией, Алиев, со своей стороны, в Баку заявил, что готов к осуществлению торговых отношений с Ереваном, но для этого Азербайджан и Армения должны признать границы друг друга. "Мы готовы к свободной торговле между странами Южного Кавказа, в том числе с Арменией. Но для этого нужно взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией. Мы со своей стороны готовы признать границы Армении. Но и Армения должна признать границы Азербайджана, в том числе признать Карабах частью Азербайджана. Так что мы ждем действий с армянской стороны", - сказал Алиев в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Вместе с тем, накануне министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании Комитета министров Совета Европы призвал международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван, чтобы Армения отказалась от реванша.